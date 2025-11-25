Judo l’Italia ritrova ad Abu Dhabi le sue campionesse mondiali Assunta Scutto e Alice Bellandi

Nell’ottica di un calendario abbastanza discutibile che propone a metà giugno l’appuntamento clou della stagione post-olimpica, il judo italiano ha dovuto attendere ben cinque mesi prima di rivedere sul tatami le sue nuove campionesse mondiali Assunta Scutto e Alice Bellandi. Entrambe sono iscritte infatti al Grand Slam di Abu Dhabi previsto questo weekend per ritrovare le sensazioni della gara in attesa di affrontare la preparazione per il 2026. Scutto e Bellandi, avendo scelto di partecipare a pochi tornei nel 2025, non occupano la prima posizione dell’IJF World Ranking List nelle rispettive categorie di peso nonostante i 2000 punti raccolti grazie all’oro iridato di Budapest. 🔗 Leggi su Oasport.it

