Juan Jesus sul VAR | Non vedo miglioramenti I difensori di una volta giocherebbero poche partite

Juan Jesus critica il VAR e dice che non ci sono miglioramenti. Il difensore del Napoli si confronta con il passato e afferma che i difensori di un tempo, come Chiellini, Bonucci o Chivu, avrebbero giocato poche partite se ci fossero state le regole di oggi. Secondo lui, il sistema attuale penalizza troppo i difensori esperti.

Juan Jesus ricorda il calcio di un tempo, parlando di quando giocava con De Rossi e Chiellini.

La partita a Marassi tra Genoa e Napoli si è accesa subito, con diverse decisioni che hanno fatto discutere.

