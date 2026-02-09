Alla vigilia di Napoli-Como di Coppa Italia, Juan Jesus si sfoga sul VAR. Il difensore del Napoli critica le decisioni arbitrali e dice che si è fatto un passo indietro. “Oggi si discute su tutto, il sistema non funziona come dovrebbe”, afferma Juan Jesus, che invita a riflettere su come il VAR sta cambiando il calcio.

"> NAPOLI – Alla vigilia di Napoli-Como di Coppa Italia, Juan Jesus prende posizione sul tema più caldo del momento: il rapporto tra calcio e VAR. Il difensore azzurro, intervistato da Sportmediaset, ha offerto una riflessione netta e senza giri di parole su arbitraggi, interpretazioni e polemiche continue che stanno accompagnando il campionato. Come riportato da Sportmediaset, Juan Jesus parte da un confronto generazionale: «Ho vissuto due epoche del calcio, come De Rossi. Se ci sono cose che possono aiutare l’arbitro a sbagliare meno e migliorare il calcio, ben venga. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juan Jesus e il caos VAR: «Abbiamo fatto un passo indietro, oggi si discute su tutto»

Approfondimenti su Juan Jesus Coppa Italia

La partita tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris si è accesa subito con decisioni prese grazie al VAR.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juan Jesus Coppa Italia

Argomenti discussi: McTominay si ferma, Juan Jesus espulso: ma a Genova il Napoli vince lo stesso; Pagelle - Senza Conte, il Napoli sarebbe tra il decimo e il dodicesimo posto. Dio salvi Scott McTominay Buongiorno disastroso, Juan Jesus in pericolosa regressione. Meno male che Rrahmani c'è. Lobotka è il più eroico di tutti ed è il difensore migliore. Di Fab; Napoli, orgoglio Juan Jesus dopo l'espulsione: Stringiamo i denti, il resto è rumore dei tifosi occasionali; Serie A, rosso a Juan Jesus: salta la Roma. E Giovane esce dopo appena mezz’ora.

Juan Jesus e il caos VAR: «Abbiamo fatto un passo indietro, oggi si discute su tutto»NAPOLI – Alla vigilia di Napoli-Como di Coppa Italia, Juan Jesus prende posizione sul tema più caldo del momento: il rapporto tra calcio e VAR. Il difensore azzurro, intervistato da Sportmediaset, ha ... napolipiu.com

Juan Jesus: Var? Un passo indietro, così il calcio diventa bruttoJuan Jesus si è unito a Daniele De Rossi nella polemica settimanale contro le scelte arbitrali e il Var. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il difensore del Napoli si è sfogato in metto ... fantacalcio.it

"Il VAR Non vedo un miglioramento su niente" Juan Jesus senza peli sulla lingua in un'intervista a Sportmediaset: "Ci sono discussioni su tutto: sui rigori, sulle punizioni, sulle ammonizioni, sulle espulsioni... Penso che sia stato fatto un passo indietro invec facebook

Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. #Samuel e #Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no" x.com