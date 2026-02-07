VAR al centro della sfida Genoa-Napoli | due correzioni e l' espulsione di Juan Jesus

La partita tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris si è accesa subito con decisioni prese grazie al VAR. Durante il match, due interventi e un’espulsione di Juan Jesus hanno cambiato il ritmo della gara. I giocatori hanno protestato, mentre gli arbitri hanno mostrato i loro cartellini rossi e gialli. La tensione è salita e il risultato finale si è deciso anche grazie alle scelte video.

La sfida tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris ha regalato una serata intensa, caratterizzata da situazioni chiave decise anche grazie al VAR. Il 2-3 finale testimonia una partita aperta fino ai minuti conclusivi, condizionata da momenti determinanti che hanno guidato l’andamento del match. All’inizio, un intervento in area è stato valutato in prima battuta regolare dall’arbitro. Il controllo audiovisivo ha poi guidato una revisione immediata al monitor: calcio di rigore a favore del Genoa per contatto ritenuto falloso. Il portiere del Napoli, Alex Meret, è stato ammonito per l’intervento commesso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La partita tra Genoa e Napoli si è conclusa 2-3, ma è stata caratterizzata da alcune decisioni controverse.

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il direttore di gara Marelli ha suscitato qualche critica per l’espulsione di Juan Jesus.

