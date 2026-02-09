Juan Jesus critica il VAR | Non vedo miglioramenti anzi siamo regrediti

Juan Jesus torna a parlare del VAR e non le manda a dire. L’ex difensore della Roma si dice deluso dai risultati di questa tecnologia, sostenendo che invece di migliorare le decisioni arbitrali, si sono verificati passi indietro. Per lui, le partite si complicano e si affidano troppo alle immagini, lasciando in secondo piano il buon senso. Le sue parole accendono il dibattito sull’efficacia del sistema e sulla sua applicazione in campo.

Il dibattito sulle recenti evoluzioni nell'arbitraggio e sull'utilizzo del Video Assistant Referee (VAR) continua a far discutere figure di rilievo nel calcio italiano. La posizione di alcuni degli interpreti più esperti si distingue per la percezione di un senso di insoddisfazione riguardo ai miglioramenti apportati. Tra questi, Juan Jesus ha espresso chiaramente il suo punto di vista, segnalando come il VAR, nel momento attuale, non abbia prodotto effetti positivi e, anzi, sembri rappresentare un passo indietro rispetto alle modalità tradizionali di gestione delle partite. Juan Jesus ha sottolineato come, dopo aver vissuto due epoche diverse nel calcio, trovi ancora difficile riconoscere un reale progresso nell'applicazione del VAR.

