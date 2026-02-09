Barcellona appuntamento storico | c’è la data per le prossime elezioni presidenziali! Laporta si dimette per ricandidarsi

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali: si terranno il 15 marzo 2026. Joan Laporta, attuale presidente, ha deciso di dimettersi e di candidarsi di nuovo, aprendo così una fase di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scelta di Laporta di ricandidarsi segna un momento importante per il club, che si prepara a un nuovo capitolo.

A metà febbraio, Laporta si dimetterà dalla presidenza del Barcellona, che ha fissato le elezioni per il 15 marzo.

