Barcellona appuntamento storico | c’è la data per le prossime elezioni presidenziali! Laporta si dimette per ricandidarsi
Il Barcellona ha annunciato ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali: si terranno il 15 marzo 2026. Joan Laporta, attuale presidente, ha deciso di dimettersi e di candidarsi di nuovo, aprendo così una fase di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scelta di Laporta di ricandidarsi segna un momento importante per il club, che si prepara a un nuovo capitolo.
Approfondimenti su Barcellona Elezioni
Laporta dovrà dimettersi a metà febbraio, il Barcellona ha convocato le elezioni il 15 marzo
A metà febbraio, Laporta si dimetterà dalla presidenza del Barcellona, che ha fissato le elezioni per il 15 marzo.
Il candidato alle presidenziali del Barcellona promette di chiamare per primo Lionel Messi se vincerà le elezioni del 2026
