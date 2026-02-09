Barcellona fissa la delle elezioni presidenziali | Laporta si dimette per correre di

La corsa alla presidenza del Barcellona si sblocca. Laporta si dimette ufficialmente per candidarsi, aprendo la strada a un passaggio istituzionale rapido. La data delle elezioni è stata fissata, e ora il club si prepara a un cambio di guida che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

un passaggio istituzionale decisivo si accelera nel barcellona, con l’apertura formale dell’iter elettorale e la definizione della data chiave della consultazione. l’obiettivo è eleggere il nuovo presidente entro l’estate, in un contesto di transizione guidata da una figura interinale mentre si chiude il cerchio delle procedure necessarie per l’avvio della candidatura. la giunta direttiva ha ufficializzato l’inizio del processo per individuare chi guiderà la società nei prossimi anni. joan laporta ha rassegnato le dimissioni per candidarsi nuovamente, attivando così la procedura prevista dallo statuto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali: si terranno il 15 marzo 2026.

A metà febbraio, Laporta si dimetterà dalla presidenza del Barcellona, che ha fissato le elezioni per il 15 marzo.

