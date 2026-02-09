Jimmy Lai Hong Kong tycoon and democracy firebrand standing up to China

Jimmy Lai, il magnate di Hong Kong e attivista per la democrazia, è stato condannato a 20 anni di carcere. La sentenza arriva pochi giorni dopo che il tycoon è stato riconosciuto colpevole di aver sfidato le autorità cinesi, in un caso che ha attirato l’attenzione internazionale sulla repressione politica nella regione. La sua vicenda mette in luce le tensioni tra Hong Kong e Pechino e il rischio di una crescente limitazione delle libertà nel territorio.

Those raids came after Beijing imposed a national security law on Hong Kong and arrested Lai soon afterward, charging him with collusion with foreign forces and sedition. Speaking before his arrest, Lai told Reuters he would "fight on till the last day." Lai, 78, has been in custody for more than five years, much of it in solitary confinement, and his health has suffered. A devout Catholic, Lai had been held in a cell with a small window facing a corridor, according to his family. Those close to him say his faith has helped strengthen his fight in court and against the Chinese Communist Party. Cardinal Joseph Zen, 94, a prominent pro-democracy advocate and leading Catholic cleric, used to visit Lai in jail.

