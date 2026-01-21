Jannik Sinner umilia Nick Kyrgios | Lui o Kim Jong-un?

Durante gli Australian Open, i conduttori del podcast Pod Laver Arena hanno sollevato una domanda provocatoria: chi preferirebbe eliminare, Nick Kyrgios o Kim Jong-un? La discussione mette in luce le differenze tra il tennista italiano Jannik Sinner e le figure pubbliche menzionate, suscitando riflessioni sulla percezione pubblica e sui confronti tra personalità sportive e politiche. Un argomento che invita a considerare il ruolo e l’immagine di ciascuno nel contesto attuale.

Chi butterebbe dalla torre Jannik Sinner tra Nick Kyrgios e Kim Jong-un. La domanda è insidiosa, lo ammettono anche i conduttori del podcast Pod Laver Arena che lo intervistano a margine degli Australian Open appena iniziati. L'altoatesino, che al debutto sul veloce di Melbourne ha letteralmente piallato il francese Hugo Gaston, numero 93 al mondo (sconfitto per ritiro dopo due set terminati 6-2 6-1 in appena un'ora e 8 minuti di gioco), si siede e si ritrova di fronte alla foto-combo: da un lato l'australiano Kyrgios, il collega che più lo detesta nel circuito Atp per motivi per così dire "morali" (la sua battaglia per ottenerne la squalifica per il caso Clostebol ha raggiunto vertici parossistici, spesso involontariamente comici) ma anche privati (nel 2024 Sinner è stato legato sentimentalmente alla russa Anna Kalinskaya, ex proprio di Nick). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

