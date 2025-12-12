Caso Resinovich la testimone | Più convinta che sia un omicidio Alla fine ci faranno un film

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, Trieste si interroga sul suo destino. La testimone rivela una crescente convinzione che si tratti di un omicidio e commenta il senso di stanchezza della città di fronte alle continue notizie. Un ricordo ancora vivo e un sentimento di attesa che permea la comunità, tra dubbi e speranze di verità.

Trieste, 12 dicembre 2025 – Alla fine, a 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, qual è il sentimento nella ‘sua’ Trieste? “Da quanto sento, le persone sono stufe di tutto quello che leggono e ascoltano. Ma non ho dubbi, su questa storia alla fine ci faranno un film”. Iva, la fruttivendola di via San Cilino, è la testimone – non tardiva, del primo momento – che ha messo a verbale in questura di aver visto passare Lilly la mattina della scomparsa, martedì 14 dicembre 2021, poco prima delle 9 del mattino. Perché la testimone Iva è stata attaccata. Per questa sua testimonianza la commerciante è stata molto attaccata, soprattutto in Rete. Quotidiano.net

caso resinovich testimone pi249Caso Resinovich, la testimone: “Più convinta che sia un omicidio. Alla fine ci faranno un film” - La fruttivendola Iva, ultima a vedere Lilly la mattina della scomparsa, il 14 dicembre 2021: “La gente a Trieste è stanca di quel che si ascolta e si legge”. quotidiano.net

Liliana Resinovich e Claudio Sterpin che legame avevano? Cosa ha detto l’86enne nell’incidente probatorio - Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin oggi si sono incontrati davanti al tribunale di Trieste, per l’incidente probatorio sul caso Resinovich. quotidiano.net

caso resinovich la testimone pi249 convinta che sia un omicidio alla fine ci faranno un film

© Quotidiano.net - Caso Resinovich, la testimone: “Più convinta che sia un omicidio. Alla fine ci faranno un film”