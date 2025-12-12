Caso Resinovich la testimone | Più convinta che sia un omicidio Alla fine ci faranno un film

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, Trieste si interroga sul suo destino. La testimone rivela una crescente convinzione che si tratti di un omicidio e commenta il senso di stanchezza della città di fronte alle continue notizie. Un ricordo ancora vivo e un sentimento di attesa che permea la comunità, tra dubbi e speranze di verità.

Trieste, 12 dicembre 2025 – Alla fine, a 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, qual è il sentimento nella ‘sua’ Trieste? “Da quanto sento, le persone sono stufe di tutto quello che leggono e ascoltano. Ma non ho dubbi, su questa storia alla fine ci faranno un film”. Iva, la fruttivendola di via San Cilino, è la testimone – non tardiva, del primo momento – che ha messo a verbale in questura di aver visto passare Lilly la mattina della scomparsa, martedì 14 dicembre 2021, poco prima delle 9 del mattino. Perché la testimone Iva è stata attaccata. Per questa sua testimonianza la commerciante è stata molto attaccata, soprattutto in Rete. Quotidiano.net

