La Cia è convinta che Kyiv sia cruciale a differenza della Casa Bianca

Ilfoglio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cia considera Kyiv di fondamentale importanza, a differenza della Casa Bianca. In un'intervista a Politico, Donald Trump ha commentato gli incontri tra Zelensky e i leader europei, offrendo una prospettiva diversa sulle dinamiche politiche e sulla centralità dell'Ucraina nel contesto internazionale.

