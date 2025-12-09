La Cia è convinta che Kyiv sia cruciale a differenza della Casa Bianca
La Cia considera Kyiv di fondamentale importanza, a differenza della Casa Bianca. In un'intervista a Politico, Donald Trump ha commentato gli incontri tra Zelensky e i leader europei, offrendo una prospettiva diversa sulle dinamiche politiche e sulla centralità dell'Ucraina nel contesto internazionale.
Se e come l'Europa può sostituire l'America nella difesa di Kyiv. L’Ucraina ha avviato una corsa contro il tempo per rafforzare la propria autosufficienza militare. Di Nona Mikhelidze - facebook.com Vai su Facebook
La Cia è convinta che Kyiv sia cruciale, a differenza della Casa Bianca - Mentre Donald Trump accusa i leader europei sulla guerra in Ucraina, la Cia continua a sostenere l'impegno degli Stati Uniti per difendere Kyiv. Da ilfoglio.it
