Doppio annuncio | al Carnevale di Cento arrivano Rose Villain e Jake la Furia Info biglietti

Al Carnevale di Cento d’Europa si avvicinano due importanti appuntamenti musicali con Rose Villain e Jake La Furia. L’evento, noto per la sua tradizione, si arricchisce quest’anno con performance di artisti italiani di rilievo. Per partecipare, è possibile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali. Un’occasione per vivere il carnevale in modo coinvolgente e rispettoso delle normative vigenti.

Il Carnevale di Cento d’Europa si prepara a partire sotto il segno della musica con due grandi protagonisti della scena italiana. Rose Villain salirà sul palco di Piazza Guercino domenica 1 febbraio, con un dj set in programma alle 16.30. La notizia è stata confermata attraverso un post ufficiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Doppio annuncio: al Carnevale di Cento arrivano Rose Villain e Jake la Furia. Info biglietti Leggi anche: Carnevale, svelato il primo ospite: "Lo special guest è Jake La Furia" Leggi anche: Jake La Furia, Curiosità: Vita Privata E Biografia! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Carnevale, svelato il primo ospite: "Lo special guest è Jake La Furia" - E’ con questo annuncio che la Manservisi Eventi chiude l’anno davvero con il botto, dando appuntamento al 20 ... msn.com

Il Carnevale di Cento, l’evento che rappresenta e incarna allegria, creatività e cultura - È in arrivo il Carnevale di Cento, un evento che ormai da secoli rappresenta ed incarna allegria, creatività e cultura in Emilia Romagna. siviaggia.it

Carnevale 2025, dalla battaglia delle arance al rogo di Tasi, passando per maschere e carri allegorici: ecco le città italiane dove festeggiarlo - Caratteristica della manifestazione è il “gettito” ovvero il lancio sul pubblico, dai carri, di oggetti e ... leggo.it

Shiva ha rotto il silenzio: il 2026 sarà l'anno del suo nuovo album. L'annuncio è arrivato con un freestyle inedito in cui il rapper rivendica l'indipendenza e il controllo dei suoi master dopo i successi da doppio platino dell'ultimo biennio. Cosa vi aspettate da que - facebook.com facebook

Diletta Leotta è incinta, l'annuncio arriva tramite un dolcissimo post sui social: "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Ad accompagnare il messa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.