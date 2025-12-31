Carnevale svelato il primo ospite | Lo special guest è Jake La Furia

È stato annunciato il primo ospite dell’edizione 2026 del Cento Carnevale d’Europa: Jake La Furia. La presenza di questo artista rappresenta l’inizio di un’edizione che promette sorprese e appuntamenti importanti. La Manservisi Eventi conclude così l’anno con un annuncio significativo e invita a restare aggiornati per scoprire ulteriori dettagli sui prossimi ospiti del Carnevale.

Sarà Jake La Furia, il primo grande ospite dell'edizione 2026 del Cento Carnevale d'Europa. E' con questo annuncio che la Manservisi Eventi chiude l'anno davvero con il botto, dando appuntamento al 2026 per scoprire l'altro special guest. Rapper e ma anche volto noto della tv della musica fino a diventare uno dei fantastici giudici di Xfactor 2024 e 2025, sarà a Cento nella seconda domenica di carnevale, infiammando piazza l'8 febbraio. "Un personaggione – dice Riccardo Manservisi – un protagonista assoluto della scena hip hop, uno dei grandi dei Club Dogo con una reunion l'anno scorso a San Siro, loro che sono i king.

