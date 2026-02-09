Jack Vanore allo scoperto con una nota influencer | l’annuncio del fidanzamento non fresco
Jack Vanore conferma ufficialmente la sua relazione con Vittoria Beggiato. Lo fa tramite un post sui social, mettendo fine a settimane di rumors. L’annuncio arriva meno di un mese dopo che si era parlato di un possibile fidanzamento, e lui stesso ha deciso di condividere l’aggiornamento con i suoi follower. La coppia, ormai nota, si mostra felice e serena sui social, lasciando da parte ogni dubbio o speculazione.
Jack Vanore, volto noto del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, ha ufficializzato la sua relazione con l’influencer Vittoria Beggiato attraverso un post sui social media. L’annuncio, arrivato il 9 febbraio 2026, ha sorpreso molti fan e follower della coppia, dato il noto riserbo dell’ex opinionista. L’immagine che ha rotto il silenzio è apparsa sui canali Instagram di entrambi, accompagnata da una didascalia affettuosa da parte di Vittoria Beggiato: “43 anni (di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me) auguri amore mio, ti amo per sempre”. Una frase che sottolinea, con un tocco di ironia, la dinamica iniziale del loro rapporto.🔗 Leggi su Ameve.eu
