Manna esce allo scoperto su Lucca | Deve farsi trovare pronto ma non escludiamo nulla a gennaio L’annuncio del ds del Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato l’interesse per Lucca, sottolineando l’importanza di essere pronti e di valutare tutte le opzioni a gennaio. L’annuncio arriva prima della sfida con la Cremonese, evidenziando il ruolo strategico delle prossime settimane nel mercato dei trasferimenti. La società resta aperta a possibili sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione dell’attaccante e sul rafforzamento della rosa.
Manna esce allo scoperto su Lucca: «Non escludiamo nulla a gennaio». L’annuncio del direttore sportivo del Napoli prima della Cremonese. Prima della partita contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a DAZN: di seguito le sue parole tra annata, partita di oggi e mercato. Lucca Juve, rischia di complicarsi la corsa al centravanti in uscita dal Napoli: due gli ostacoli da superare a gennaio. Cosa succede BILANCIO DELLA STAGIONE – « È stato un anno importante. Abbiamo vinto uno Scudetto inaspettato e una Supercoppa. Dobbiamo essere tutti concentrati perché le vittorie durano poco » CREMONESE – « Queste non sono mai partite veramente facili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
