Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato l’interesse per Lucca, sottolineando l’importanza di essere pronti e di valutare tutte le opzioni a gennaio. L’annuncio arriva prima della sfida con la Cremonese, evidenziando il ruolo strategico delle prossime settimane nel mercato dei trasferimenti. La società resta aperta a possibili sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione dell’attaccante e sul rafforzamento della rosa.

Prima della partita contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a DAZN: di seguito le sue parole tra annata, partita di oggi e mercato. BILANCIO DELLA STAGIONE – « È stato un anno importante. Abbiamo vinto uno Scudetto inaspettato e una Supercoppa. Dobbiamo essere tutti concentrati perché le vittorie durano poco » CREMONESE – « Queste non sono mai partite veramente facili.

© Juventusnews24.com - Manna esce allo scoperto su Lucca: «Deve farsi trovare pronto ma non escludiamo nulla a gennaio». L’annuncio del ds del Napoli

