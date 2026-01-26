Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha recentemente commentato lo stato attuale della squadra, sottolineando l'importanza della permanenza di Romagnoli e chiarendo la posizione sui possibili nuovi acquisti. In un'intervista, Lotito ha ribadito che la società non intende svendere i propri giocatori e ha condiviso alcuni punti fondamentali riguardo alle strategie future dei biancocelesti.

Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti.». L’annuncio! Calciomercato Napoli: sondaggio per Terrier del Bayer Leverkusen. Chi è e cosa filtra sul possibile acquisto in attacco. I dettagli Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti…». L’annuncio!

Approfondimenti su lazio lotito

Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato in esclusiva da RomaToday, ha chiarito la posizione della società: “Non c’è alcuna squadra in svendita”.

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato l’interesse per Lucca, sottolineando l’importanza di essere pronti e di valutare tutte le opzioni a gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lazio, Lotito punge la Roma su Raspadori: Mica è Maradona.

Ultime notizie su lazio lotito

Argomenti discussi: ESCLUSIVA | Lazio, Marconi: Vi racconto la nostra lettera a Lotito; Serie A, Lazio – Como 0-3: LA CRONACA; Bezzi: Chi fa la macumba a Conte? Bisognerebbe individuare chi ha questa energia...

Lazio, il presidente Claudio Lotito ha toccato alcuni temi chiave dei biancocelesti e del loro momento. Ecco le sue dichiarazioniLazio, il presidente Claudio Lotito ha toccato alcuni temi chiave dei biancocelesti e del loro momento. Ecco le sue dichiarazioni Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a ... calcionews24.com

ESCLUSIVA | Lazio, Marconi: Vi racconto la nostra lettera a LotitoIn esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Edoardo Marconi, uno degli ideatori della lettera rivolta al presidente della Lazio Claudio Lotito. lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito torna a parlare a 24 ore dalla nota ufficiale della Lazio con la quale ha comunicato la volontà di trattenere Romagnoli. - facebook.com facebook

#Lotito a RomaToday: “La #Lazio non è in svendita. #Romagnoli resta Decisione meditata. La Lazio ha scelto di non indebolire la squadra. Il bilancio non si tutela solo vendendo. Non facciamo scelte di corto respiro che rischiano di comprometter la stagione, x.com