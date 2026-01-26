Lazio Lotito esce allo scoperto | Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale su eventuali nuovi acquisti… L’annuncio!

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha recentemente commentato lo stato attuale della squadra, sottolineando l'importanza della permanenza di Romagnoli e chiarendo la posizione sui possibili nuovi acquisti. In un'intervista, Lotito ha ribadito che la società non intende svendere i propri giocatori e ha condiviso alcuni punti fondamentali riguardo alle strategie future dei biancocelesti.

Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti.». L'annuncio!

Claudio Lotito in esclusiva a RomaToday: "Non c'è alcuna squadra in svendita"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato in esclusiva da RomaToday, ha chiarito la posizione della società: “Non c’è alcuna squadra in svendita”.

Manna esce allo scoperto su Lucca: «Deve farsi trovare pronto ma non escludiamo nulla a gennaio». L’annuncio del ds del Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato l’interesse per Lucca, sottolineando l’importanza di essere pronti e di valutare tutte le opzioni a gennaio.

Lazio, Lotito punge la Roma su Raspadori: Mica è Maradona.

Video Lazio, Lotito punge la Roma su Raspadori: Mica è Maradona.

Lazio, il presidente Claudio Lotito ha toccato alcuni temi chiave dei biancocelesti e del loro momento. Ecco le sue dichiarazioni

ESCLUSIVA | Lazio, Marconi: Vi racconto la nostra lettera a Lotito

