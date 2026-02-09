Itineraria la nuova newsletter di LifeGate dedicata al turismo e alla mobilità

Da oggi è online “Itineraria”, la nuova newsletter di LifeGate dedicata a turismo e mobilità. La rivista punta tutto sul viaggio consapevole e invita i lettori a scoprire modi sostenibili per spostarsi e viaggiare. L’obiettivo è promuovere un modo di muoversi che rispetti l’ambiente e le comunità locali, offrendo spunti pratici e aggiornamenti sulle novità nel settore.

Scommette sul Viaggio Consapevole: Nasce “Itineraria”, la Newsletter per un Turismo che Cambia il Mondo. La piattaforma ha presentato il 9 febbraio 2026 la sua nuova newsletter, “Itineraria”, dedicata al turismo e alla mobilità sostenibile. L’iniziativa, descritta come una risposta all’urgenza di ripensare il modo in cui ci muoviamo, si propone di fornire ai lettori informazioni e spunti per un viaggio più responsabile e rispettoso dell’ambiente. La newsletter, curata da Roberto Sposini, nasce in un momento di crescente consapevolezza globale sull’impatto ambientale delle attività umane, e in particolare del settore turistico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Itineraria Turismo Erasmus+ per i docenti: docenti: opportunità, benefici e come partecipare. Iscriviti alla newsletter dedicata ai viaggi studio Il programma Erasmus+ offre ai docenti italiani nuove opportunità di crescita professionale attraverso scambi culturali, corsi di formazione e summer school. Nasce la Filodrammatica Montefiore: nuova realtà culturale dedicata al teatro e alla tradizione romagnola È nata la Filodrammatica Montefiore Aps, un’associazione dedicata alla promozione del teatro e della cultura romagnola. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. In libreria la nuova edizione di “Spirito Autoctono – La Guida”, il volume che racconta l’Italia dei distillati, degli amari, dei liquori e dei vermouth artigianali nei luoghi in cui nascono, tra itinerari originali, aziende storiche, progetti green e percorsi di viaggio. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.