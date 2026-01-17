Nasce la Filodrammatica Montefiore | nuova realtà culturale dedicata al teatro e alla tradizione romagnola

È nata la Filodrammatica Montefiore Aps, un’associazione dedicata alla promozione del teatro e della cultura romagnola. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio linguistico e tradizionale del territorio, attraverso iniziative che coinvolgano la comunità e preservino le radici culturali locali. Un nuovo punto di riferimento per la promozione della tradizione dialettale e del patrimonio culturale di Montefiore e dintorni.

È ufficialmente nata la Filodrammatica Montefiore Aps, una nuova associazione di promozione sociale che si propone di valorizzare il teatro, la cultura popolare e il patrimonio linguistico del territorio, con particolare attenzione alla tradizione dialettale romagnola. Alla presidenza dell'associazione è stata nominata Licia Cassano, figura da tempo attiva e conosciuta nel panorama culturale locale, già organizzatrice della rassegna dialettale "Rumagna marzulena", che quest'anno raggiunge la sua 29esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi e seguiti dedicati al teatro popolare.

