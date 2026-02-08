LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | 6 medaglie in un giorno per l’Italia non era mai successo

L’Italia conquista sei medaglie in un solo giorno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una giornata record che non si era mai verificata prima, con gli atleti italiani che hanno dimostrato grinta e talento su tutte le piste. La gara si è accesa fin dal mattino, portando medaglie in diverse discipline e regalando emozioni ai tifosi italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

