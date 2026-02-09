La Giss lascia ufficialmente Italia Shore 3. La cantante annuncia sui social che non parteciperà alla terza stagione del reality show. Spiega di aver deciso di voltare pagina, ringrazia i fan per il sostegno e dice che è arrivato il momento di guardare avanti.

La Giss annuncia sui social la sua assenza da Italia Shore 3, ringraziando i fan per l'affetto e raccontando con emozione i motivi della sua scelta di voltare pagina e guardare al futuro. La terza stagione di Italia Shore 3, disponibile dal 3 febbraio su Paramount+, ha riportato sullo schermo alcuni dei volti più amati del reality di MTV prodotto da Fremantle: tra questi Spadino, Marcolino, Nikita e Ale. Tra le assenze più notate, però, c'è stata quella di La Giss, che ha deciso di non partecipare alla nuova edizione. Il messaggio emozionante sui social La protagonista del reality ha voluto spiegare personalmente il motivo della sua scelta attraverso un lungo e commovente messaggio sui social, dove non ha trattenuto le lacrime: "Se ci sarò a Italia Shore 3? Non c'è un modo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Italia Shore 3, La Giss dice addio al reality show: “È il momento di voltare pagina”

