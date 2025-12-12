Stosa | caccia al riscatto! Domenica c’è Empoli Bartelloni E’ il momento di voltare pagina

Dopo la sconfitta di Arezzo, la Stosa si concentra sulla sfida di domenica contro l’Empoli. Bartelloni sottolinea l’importanza di voltare pagina e di reagire, affrontando con determinazione l’impegno cruciale per risalire in classifica. La squadra è pronta a mettere in campo tutta la propria grinta per riscattarsi e ottenere un risultato positivo.

Smaltita la delusione dopo il cocente ko subito domenica scorsa ad Arezzo in una partita che sembrava, fino al termine del terzo quarto, nettamente indirizzata in favore dei senesi, la Stosa si prepara al prossimo importantissimo appuntamento. Domenica pomeriggio alle 18 i rossoblù torneranno in campo sul parquet amico del PalaCorsoni per affrontare Use Empoli. Una partita, l'ultima casalinga prima della sosta natalizia, che vale molto per entrambe le squadre. La Virtus, terza a quota 14, vuole tornare al successo e facendolo distanzierebbe Empoli, attualmente ottava a 10 punti, di ben 6 lunghezze.

