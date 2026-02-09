Italia scuola occupata! La decisione degli studenti dopo il sondaggio shock

Questa mattina gli studenti hanno occupato le scuole in tutta Italia. La decisione arriva dopo un sondaggio che ha scatenato molte polemiche. Gli studenti si sono riuniti davanti ai portoni, pronti a protestare e a far sentire la loro voce. Le scuole sono rimaste chiuse e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

Le luci dell’alba faticano a bucare la nebbia gelida che avvolge le strade deserte della città, ma davanti a quel massiccio portone di legno il silenzio è già stato interrotto dal brusio eccitato di decine di voci. Non è il solito viavai frettoloso di chi trascina lo zaino verso la prima ora di lezione, ma un raduno coordinato, quasi solenne nella sua urgenza. I lucchetti scattano, le catene avvolgono le maniglie e un grande lenzuolo bianco, sporco di vernice fresca, viene srotolato per dichiarare al mondo che, da quel momento, le regole del gioco sono cambiate. I corridoi, solitamente teatro di interrogazioni e silenzi imposti, diventano lo spazio di una democrazia improvvisata, dove il diritto alla protesta si riprende con la forza la scena, trasformando un lunedì qualunque nel simbolo di una rottura generazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

