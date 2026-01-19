Amici 25 Valentina lascia la scuola | la decisione shock dopo il daytime e il permesso speciale di Maria

Valentina di Amici 25 ha deciso di lasciare la scuola, dopo aver affrontato momenti di incertezza e difficoltà nelle classifiche. La cantante si è confrontata con Rudy Zerbi e i compagni, portando alla luce le sue difficoltà, prima di ricevere un permesso speciale da Maria De Filippi. Questa scelta segna un momento importante nel percorso della giovane artista, suscitando attenzione e riflessioni sul suo futuro nel talent.

Dopo settimane di difficoltà nelle classifiche e prestazioni incerte, la giovane cantante si sfoga con Rudy Zerbi e i compagni, poi l'intervento inedito di Maria De Filippi. Momento di fortissima tensione ad Amici 25. Valentina Pesaresi, la giovane cantante scelta da Rudy Zerbi, sta attraversando uno dei periodi più bui dall'inizio del suo percorso. Dopo l'ultima puntata pomeridiana di domenica 18 gennaio, la ragazza è crollata, mettendo seriamente in discussione la sua permanenza nel talent show di Canale 5. I dubbi e il confronto con Rudy Zerbi La crisi di Valentina nasce da un malessere profondo legato alle sue prestazioni e, soprattutto, alle classifiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Valentina lascia la scuola: la decisione shock dopo il daytime e il permesso speciale di Maria Amici 25, l’allieva Valentina lascia momentaneamente la scuolaValentina, allieva di Amici 25, ha deciso di lasciare temporaneamente la scuola. Leggi anche: “Me ne vado”. Addio shock nella scuola di Amici, la decisione spiazza Maria De Filippi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Non c'è pace nella scuola di Amici: anche Valentina lascia il programma? Maria De Filippi le fa una proposta inedita - Travolta da una pesante tempesta emotiva, Valentina si è poi sfogata con i suoi compagni, scoppiando in lacrime e sottolineando di non essere più sicura di voler fare la cantante. cosmopolitan.com

#amici: Valentina mostra il suo disagio. Nelle ultime settimane Valentina è sempre risultata piuttosto bassa in classifica ed alla ragazza sono iniziati a venire dei dubbi: “Non so se sono adatta. Fuori di qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione, e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.