Italia magica nella Team Combined | Franzoni–Vinatzer volano verso l’oro

La squadra italiana ha conquistato una giornata da ricordare alle Olimpiadi. Franzoni e Vinatzer sono volati verso l’oro nella competizione di Team Combined, portando a casa una medaglia che fa esplodere di gioia gli sportivi italiani. La velocità azzurra ha dominato le piste, regalando momenti di grande adrenalina e soddisfazione.

La velocità azzurra detta legge sulle nevi olimpiche, regalando una mattinata di pura adrenalina ai colori italiani. Nella prima frazione della combinata a squadre, un monumentale Giovanni Franzoni ha trascinato il "team Italia1" in cima alla classifica provvisoria, chiudendo una discesa praticamente perfetta. Il cronometro si è fermato sull' "1:58,80", un tempo che ha costretto gli avversari a inseguire, seppur con distacchi minimi che promettono una battaglia serrata nella prossima manche di slalom. Alle spalle del leader si è scatenata la sfida tra le fila elvetiche, con "Monnay (Svizzera 3)" che insegue a soli "+0,17" e il fuoriclasse "Odermatt (Svizzera 1)" subito dietro con un ritardo di "+0,28".

