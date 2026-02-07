Olimpiadi inizio da sogno per l’Italia | oro per Lollobrigida nel pattinaggio velocità argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris

L’Italia apre le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una vittoria da sogno. Nella prima giornata, Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, stabilendo anche il nuovo record olimpico. Gli azzurri portano a casa anche due medaglie nella discesa libera: Franzoni e Paris si aggiudicano rispettivamente l’argento e il bronzo. È stato un inizio entusiasmante per gli atleti italiani, che sperano di continuare su questa strada.

Inizio da favola per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. All’indomani della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali, per l’Italia arriva la prima medaglia d’oro: è quella di Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri del pattinaggio velocità chiude al primo posto con il record olimpico. Questa mattina l’Italia ha portato a casa due medaglie nella discesa libera, sulla “Stelvio” di Bormio, la gara regina delle Olimpiadi invernali. Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1’51”61), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con una medaglia d’argento.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

