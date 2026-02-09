Combinata maschile in diretta | Franzoni e Vinatzer l' Italia a sorpresa

L’Italia si presenta a sorpresa nella combinata maschile in diretta a Bormio. Franzoni e Vinatzer sono i protagonisti di una gara che può cambiare le carte in tavola. La competizione tra velocità e tecnica si svolge davanti al pubblico, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. I tifosi seguono con attenzione, sperando in una bella prestazione che potrebbe riservare sorprese.

La combinata a squadre maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si presenta come una prova cruciale tra velocità e tecnica, in programma a Bormio. Tra discesa e slalom, le formazioni italiane e quelle internazionali si sfidano per guadagnare posizione robusta in una giornata decisiva, con una copertura live che garantirà aggiornamenti in tempo reale. La disciplina prenderà avvio con la discesa alle ore 10.30 e proseguirà, nel pomeriggio, con lo slalom alle ore 14.00. Saranno 21 coppie in gara, provenienti da 9 paesi, con l’Italia rappresentata da quattro squadre al via. Nella seconda manche, tocca agli slalomisti: Tobias Kastlunger (Italia 4), Alex Vinatzer (Italia 1), Tommaso Sala (Italia 2) e Tommaso Saccardi (Italia 3). 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Combinata maschile in diretta: Franzoni e Vinatzer, l'Italia a sorpresa Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante con Franzoni/Vinatzer Alle 10 a Bormio si apre la gara di combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Rebus combinata per l’Italia: Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer? L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Startlist combinata maschile sci alpino Bormio: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, lunedì 9 febbraio; Combinata sci alpino maschile oggi Olimpiadi Milano Cortina 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Italia bronzo nel Team Event di pattinaggio!. LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante con Franzoni/VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it Sci, combinata maschile: ecco le coppie degli italiani in gara. Svizzera favoritaBORMIO - Resi noti i nomi degli sciatori che lunedì disputeranno la combinata maschile. Alla fine della riunione pomeridiana nell'hotel di Bormio il direttore tecnico Max Carca ... ilgazzettino.it Italia ancora a caccia di medaglie nella combinata a squadre dello sci alpino maschile facebook Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.