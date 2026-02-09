Istruzione Turano | In Sicilia il sistema Its funziona bene

La Sicilia può sorridere per il sistema Its. Turano ha confermato che l’alta occupabilità, all’80 per cento, rende gli Istituti tecnologici superiori una risorsa importante. In particolare, l’Its Alessandro Volta si distingue come un’eccellenza della regione.

"Il segmento degli Istituti tecnologici superiori registra l'80 per cento di occupabilità e l'Its Alessandro Volta è sicuramente un'eccellenza della nostra regione. Posso certamente dire che in Sicilia il sistema funziona per davvero e, guardando ai dati, il bilancio è assolutamente positivo". Lo.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

A Rogoredo, la situazione nel boschetto della droga è critica.

