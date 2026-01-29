Rogoredo come funziona il sistema | pusher cavallini e morte in saldo

A Rogoredo, la situazione nel boschetto della droga è critica. Piedone, un ragazzo di 30 anni, è stato trovato in pessime condizioni: la gamba infetta, piena di vermi, e i medici hanno dovuto intervenire d’urgenza. La zona è nota per la presenza di pusher e cavallini, e ora si parla anche di morti che avvengono in silenzio. La polizia cerca di fare luce su cosa succede davvero in quel quartiere.

Piedone è un ragazzone di trent'anni con il piede ingigantito dalla magrezza dei suoi arti. Un giorno l'hanno trovato dentro un cespuglio del boschetto della droga con la gamba in cancrena piena di vermi. «Se non ti curi muori», gli ha detto il poliziotto. Lui non capiva bene cosa volesse dire quel verbo stralunato che veniva dal mondo civile e gli picchiava in testa come un tarlo, ma si è fidato dello sconosciuto in divisa e si è fatto trascinare via dall'ambulanza con la gamba che pulsava e quelle cose che banchettavano con la sua carne viva. All'ospedale- come spesso succede - hanno fatto il miracolo.

