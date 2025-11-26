Come funziona davvero il sistema di credito sociale cinese

Per alcuni è una sorta di “ grande fratello “, un enorme meccanismo pensato per sorvegliare la popolazione ed elargire premi o punizioni in base agli atteggiamenti dei singoli cittadini. Per altri è invece un’ infrastruttura digitale pensata per rendere più efficiente l’apparato pubblico dello Stato, la burocrazia, la sua amministrazione (come accade anche in altri Paesi ). Certo è che il famigerato sistema di credito sociale cinese è stato ampiamente frainteso dai media internazionali, molto più interessati a deformane gli aspetti principali che non a spiegare davvero cosa sia e come funziona. 🔗 Leggi su It.insideover.com

