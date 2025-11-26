Come funziona davvero il sistema di credito sociale cinese
Per alcuni è una sorta di “ grande fratello “, un enorme meccanismo pensato per sorvegliare la popolazione ed elargire premi o punizioni in base agli atteggiamenti dei singoli cittadini. Per altri è invece un’ infrastruttura digitale pensata per rendere più efficiente l’apparato pubblico dello Stato, la burocrazia, la sua amministrazione (come accade anche in altri Paesi ). Certo è che il famigerato sistema di credito sociale cinese è stato ampiamente frainteso dai media internazionali, molto più interessati a deformane gli aspetti principali che non a spiegare davvero cosa sia e come funziona. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
Come funziona davvero il nostro pricing? Troppe aziende temono costi nascosti e sorprese in fase di selezione. Noi abbiamo scelto la trasparenza totale: ogni servizio ha un costo fisso, chiaro e senza fee aggiuntive. Scegli tra: - Servizio Base: accesso comple - facebook.com Vai su Facebook
Roma e Milano: cosa funziona davvero? Live con Velocipiedi Vai su X
Come funziona il sistema dei crediti: si parte da 30 - Stabilito cos'è e come si ottiene la patente è necessario fare un po' di chiarezza sul sistema di attribuzione dei punteggi. Riporta ilgiorno.it
Patente a crediti: come funziona il sistema dei punti e quali sono le sanzioni - Imprese e lavoratori autonomi per poter operare nei cantieri, temporanei o mobili, ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, devono essere in possesso di una patente a crediti con almeno ... Come scrive ipsoa.it