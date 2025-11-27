Tregua Israele-Hamas in stallo | i mediatori arabi accusano Netanyahu di non volere trattare la seconda fase del cessate il fuoco

I negoziati al Cairo sulla seconda fase della tregua a Gaza restano fermi al palo. Fonti arabe coinvolte nelle discussioni, citate da Haaretz, parlano di un clima di sfiducia e di un’impasse che difficilmente si sbloccherà senza una pressione diretta degli Stati Uniti su Israele. Come appare evidente, in gioco non ci sono solo le distanze tra le delegazioni: secondo gli stessi mediatori, né Israele né Hamas sembrano pronti a portare a termine i passi necessari per blindare la tregua. Da un lato, Tel Aviv non appare incline ad accettare un ritiro più ampio delle proprie forze armate prima delle elezioni previste il prossimo anno; dall’altro, Hamas non intende consegnare le armi senza garanzie chiare sul ritiro e sulla gestione del “giorno dopo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tregua Israele-Hamas in stallo: i mediatori arabi accusano Netanyahu di non volere trattare la seconda fase del cessate il fuoco

