Abbandona 70 metri cubi di rifiuti in un’area dismessa nell’Isola | denunciato 40enne
È anche nel contrasto e repressione dell’abbandono di rifiuti che l’attività di controllo del territorio dei carabinieri forestali si caratterizza come un alleato della cittadinanza per salvaguardare l’ambiente, il decoro delle aree naturali e il paesaggio. Grazie alle segnalazioni dei cittadini è stato possibile fermare illecite gestioni di rifiuti. A Costa Volpino, nel porticciolo di località Pizzo, i carabinieri forestali del Comune del Sebino hanno individuato il responsabile dell’abbandono di un metro cubo di rifiuti misti tra macerie edili e plastiche, un 40enne italiano residente in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
