Ischia bambino lascia la danza per colpa del bullismo

Un bambino di Ischia ha deciso di lasciare le lezioni di danza classica e moderna. Ha spiegato che non si sente più a suo agio a causa di alcune prese in giro e atteggiamenti dei compagni di classe. Ora si dedica solo all’hip hop, che gli piace di più.

Un bambino di Ischia ha espresso il desiderio di abbandonare le lezioni di danza classica e moderna a causa di episodi di bullismo subiti dai compagni di classe, proseguendo solo con l'hip hop. La denuncia è stata lanciata dalla sua insegnante, Barbara Castagliuolo, attraverso un post sui social media, che ha acceso un dibattito sulla crescente intolleranza e i pregiudizi nei confronti dei giovani che praticano danza. La vicenda, avvenuta nella città di Ischia, ha riportato alla luce una problematica purtroppo ancora diffusa: il bullismo, che può avere conseguenze devastanti sulla psiche e sull'autostima dei più giovani.

