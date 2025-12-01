Roberta Bruzzone lascia il programma è caos | ed è per colpa di qualcuno

L’ addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non sarebbe legato soltanto a nuove opportunità professionali o a generiche “scelte di carriera”. Dietro la decisione della nota criminologa si celerebbero tensioni più profonde, maturate nelle ultime settimane e sfociate in un divorzio televisivo che sta facendo molto discutere. La frattura non nascerebbe solo dal duro confronto in diretta con il conduttore Milo Infante, già emerso nei giorni scorsi, ma da un episodio considerato per lei insuperabile: la presenza in studio di un ospite ritenuto del tutto incompatibile. Leggi anche: “Attacco con acido”. Roberta Bruzzone, quelle parole shock Secondo quanto trapelato, Bruzzone avrebbe scelto di non partecipare agli ultimi due appuntamenti – quello serale del giovedì e quello pomeridiano del venerdì – perché informata della presenza di Umberto Brindani tra gli ospiti di Ore 14 Sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roberta Bruzzone lascia il programma, è caos: ed è per “colpa” di qualcuno

