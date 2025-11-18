Insultato perché danza Omphalos | L' ennesimo episodio di bullismo omofobico

Perugiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il suo nome scritto su un palo della luce e sotto un insulto omofobico. Questo perché si è appassionato alla danza. È quanto è successo a un ragazzino della provincia di Perugia. A raccontare il fatto è stata la madre con un post sui social. "Non parliamo di bravate, non parliamo di scherzi, non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Insultato Perch233 Danza Omphalos