Corrado mastica amaro dopo Pisa Juve | C’è rammarico fatta una prestazione importante contro una Juve in un gran momento Su Gilardino voglio dire questo

Dopo la partita tra Pisa e Juventus, Corrado ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando la prestazione significativa della squadra. Nonostante l’impegno, il risultato non ha premiato gli sforzi, lasciando spazio a considerazioni e riflessioni. In questa occasione, Corrado ha anche commentato specificamente la situazione di Gilardino, evidenziando l’importanza di analizzare attentamente quanto accaduto.

Corrado mastica amaro dopo Pisa Juve: «C'è rammarico, fatta una prestazione importante». Le parole dell'ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Corrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le dichiarazioni dell'ad nerazzurro. MOMENTO – « C'è rammarico, perché secondo me abbiamo fatto una prestazione molto importante, contro una Juve, secondo me, in un grande momento. In una situazione anche di emergenza avevamo 45 giocatori influenzati. Tre li abbiamo persi prima della partita, quindi anche per il mister è stato molto complicato.

