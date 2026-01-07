Calcio Prima categoria | sono quarte a 2 punti dal primato Il Mulazzo non va Romagnano ingenuo Fivizzanese rivelazione del torneo La Carrarese Giovani mastica amaro
Nel campionato di Prima categoria, l'Atletico Lucca si distingue conquistando il titolo di metà stagione, grazie a prestazioni solide e costanti. Attualmente, la squadra si trova al quarto posto, a due punti dal primato, mentre il Mulazzo e il Romagnano mostrano difficoltà e ingenuità. La Fivizzanese si afferma come rivelazione, mentre la Carrarese Giovani deve fare i conti con un cammino amaro.
La superiorità e i meriti dell’ Atletico Lucca sono stati giustamente premiati dal titolo di mezza stagione in Prima categoria. E teniamo conto che il titolo di campione d’inverno negli ultimi 10 anni ha fatto per ben 8 volte da preludio a quello finale. I lucchesi sanno che la concorrenza, tuttavia, non è certo con la bandiera bianca in mano. A scalare di un gradino (27 punti) c’è la coppia Porcari-Capezzano, mentre a 2 lunghezze ci sono la Carrarese Giovani e la rivelazione Fivizzanese, che sorprendendo tutti ha violato (1-2) il ’Traversa’ dove abitualmente si esibisce proprio l’ex reginetta del torneo Carrarese Giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
