Nel campionato di Prima categoria, l'Atletico Lucca si distingue conquistando il titolo di metà stagione, grazie a prestazioni solide e costanti. Attualmente, la squadra si trova al quarto posto, a due punti dal primato, mentre il Mulazzo e il Romagnano mostrano difficoltà e ingenuità. La Fivizzanese si afferma come rivelazione, mentre la Carrarese Giovani deve fare i conti con un cammino amaro.

La superiorità e i meriti dell’ Atletico Lucca sono stati giustamente premiati dal titolo di mezza stagione in Prima categoria. E teniamo conto che il titolo di campione d’inverno negli ultimi 10 anni ha fatto per ben 8 volte da preludio a quello finale. I lucchesi sanno che la concorrenza, tuttavia, non è certo con la bandiera bianca in mano. A scalare di un gradino (27 punti) c’è la coppia Porcari-Capezzano, mentre a 2 lunghezze ci sono la Carrarese Giovani e la rivelazione Fivizzanese, che sorprendendo tutti ha violato (1-2) il ’Traversa’ dove abitualmente si esibisce proprio l’ex reginetta del torneo Carrarese Giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria: sono quarte a 2 punti dal primato. Il Mulazzo non va, Romagnano ingenuo. Fivizzanese rivelazione del torneo. La Carrarese Giovani mastica amaro

