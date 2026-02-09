Iran arrestato portavoce opposizione
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione riformista, dopo aver perquisito la sua casa. La notizia si è diffusa rapidamente e crea tensione nel panorama politico iraniano. Non si conoscono ancora i motivi ufficiali dell’arresto, ma la mossa ha suscitato reazioni di solidarietà e preoccupazione tra i sostenitori delle riforme.
Approfondimenti su Javad Emam
VIDEO Violenze in Iran, la comunità di Perugia: "Siamo i portavoce di chi scende in piazza a rischio della sua vita"
In risposta alle recenti violenze in Iran, i Radicali di Perugia hanno organizzato una mobilitazione a sostegno della popolazione iraniana.
Regime e opposizione, in Iran scoppia la “guerra” della propaganda tra Ia e deepfake
In Iran, le proteste sono accompagnate da una crescente diffusione di contenuti manipolati attraverso intelligenza artificiale e deepfake.
Iranian military threatens to “set fire to world” if Trump moves against Khamenei
Ultime notizie su Javad Emam
Iran, i pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformistaSi tratta di Javad Emam. Ieri altri 3 fermi. Il capo della magistratura: 'Dobbiamo contrastare chi gioca sul terreno dei nemici' (ANSA) ... ansa.it
I pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformista(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nuovo arresto di esponenti riformisti in Iran. Stamattina le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad ... notizie.tiscali.it
Azar Mansouri, leader del Fronte Riformista, è stato arrestato in Iran sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D… @luigispinola x.com
Il regime iraniano ha arrestato Mehdi Mahmoudian, il co-sceneggiatore dell'ultimo film di Jafar Panahi, "Un semplice incidente", Palma d'oro a Cannes e candidato agli Oscar. Attivista per i diritti civili, giornalista, artista, Mahmoudian ha firmato solo qualche gio facebook
