Iran arrestato portavoce opposizione

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione riformista, dopo aver perquisito la sua casa. La notizia si è diffusa rapidamente e crea tensione nel panorama politico iraniano. Non si conoscono ancora i motivi ufficiali dell’arresto, ma la mossa ha suscitato reazioni di solidarietà e preoccupazione tra i sostenitori delle riforme.

