Iran arrestato portavoce opposizione

Da servizitelevideo.rai.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione riformista, dopo aver perquisito la sua casa. La notizia si è diffusa rapidamente e crea tensione nel panorama politico iraniano. Non si conoscono ancora i motivi ufficiali dell’arresto, ma la mossa ha suscitato reazioni di solidarietà e preoccupazione tra i sostenitori delle riforme.

11.30 11.05 Assalto a portavalori,presi due banditi10.25 Addio al fisico Antonino Zichichi09.50 Undici vittime sulle Alpi in 7 giorni09.50 Undici morti sulle alpi in pochi giorni08.56 Ucraina, droni russi causano 3 morti08.03 Unicredit: nel 2025 utile 10,6 miliardi07.05 Usa, Super Bowl ai Seattle Seahawk07.05 Usa, Super Bowl ai Seattle Seahawks "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Javad Emam

VIDEO Violenze in Iran, la comunità di Perugia: "Siamo i portavoce di chi scende in piazza a rischio della sua vita"

In risposta alle recenti violenze in Iran, i Radicali di Perugia hanno organizzato una mobilitazione a sostegno della popolazione iraniana.

Regime e opposizione, in Iran scoppia la “guerra” della propaganda tra Ia e deepfake

In Iran, le proteste sono accompagnate da una crescente diffusione di contenuti manipolati attraverso intelligenza artificiale e deepfake.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iranian military threatens to “set fire to world” if Trump moves against Khamenei

Video Iranian military threatens to “set fire to world” if Trump moves against Khamenei

Ultime notizie su Javad Emam

iran arrestato portavoce opposizioneIran, i pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformistaSi tratta di Javad Emam. Ieri altri 3 fermi. Il capo della magistratura: 'Dobbiamo contrastare chi gioca sul terreno dei nemici' (ANSA) ... ansa.it

iran arrestato portavoce opposizioneI pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformista(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nuovo arresto di esponenti riformisti in Iran. Stamattina le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad ... notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.