Iran condannato a morte per corruzione sulla Terra | il pugile Mohammad Javad Vafaei Sani rischia l’esecuzione immediata

Il pugile iraniano Mohammad Javad Vafaei Sani potrebbe essere giustiziato imminentemente, dopo essere stato condannato a morte per “corruzione sulla Terra” e accuse legate a presunte affiliazioni. La sua richiesta di un nuovo processo è stata respinta, aumentando la preoccupazione per la sua sorte. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra il regime iraniano e i diritti umani, suscitando attenzione internazionale.

Il pugile iraniano Mohammad Javad Vafaei Sani, condannato a morte con l'accusa di appartenere a un gruppo dichiarato fuorilegge, rischia a breve l'esecuzione dopo che la sua ultima richiesta di subire un nuovo processo è stata respinta dalle autorità giudiziarie della Repubblica islamica. Calvario giudiziario Il 29enne fu arrestato nel marzo del 2020 per il coinvolgimento nelle proteste scoppiate l'anno precedente contro l'aumento dei prezzi del carburante. Sospettato di appartenere all'organizzazione vietata Mojaheddin-e Khalq (Mojaheddin del Popolo Iraniano o Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran, nota anche con l'acronimo persiano Mek), fu condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario di Mashhad nel gennaio 2022 perché riconosciuto colpevole del reato di "diffondere la corruzione sulla Terra attraverso incendi dolosi e distruzione di proprietà pubbliche".

