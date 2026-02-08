L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata condannata a sei anni di carcere. La sentenza prevede anche un anno e mezzo per propaganda contro il sistema, due anni di divieto di lasciare il paese e due anni di esilio nella città di Khosf, nel Khorasan meridionale. La donna continuerà a lottare contro le restrizioni e le condanne che arrivano in un momento di crescente tensione in Iran.

In Iran l’attivista Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la Pace, è stata condannata a sei anni di carcere per associazione a delinquere e collusione, a un anno e mezzo per propaganda contro il sistema, a due anni di divieto di viaggio e a due anni di esilio nella città di Khosf, nella provincia del Khorasan meridionale. Lo ha reso noto il suo avvocato Mostafa Nili sul social X. Mohammadi è in sciopero della fame dal 2 febbraio. È stata arrestata a dicembre durante una cerimonia in onore di Khosrow Alikordi, un avvocato iraniano di 46 anni e difensore dei diritti umani, mentre si trovava in permesso fuori dal carcere per motivi di salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, premio Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni e a esilio

Approfondimenti su Narges Mohammadi

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran.

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere in Iran.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

Argomenti discussi: L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è in sciopero della fame; Iran, Nobel per la Pace Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame in carcere; La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, ha iniziato uno sciopero della fame; Iran, la Nobel Mohammadi in carcere. Ha iniziato lo sciopero della fame.

Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcereLa premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. A riferirlo è l'avvocato dell'attivista ... dire.it

Iran, la tensione torna a salire: la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcereLa premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran: lo ha reso noto il suo avvocato. La condanna a Narges Mohammadi è stata decretata da un tribunale iranian ... affaritaliani.it

Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata ad altri sei anni e a due anni di esilio. Da sette giorni era in sciopero della fame, gli attivisti denunciano le sue precarie condizioni di salute e la detenzione illegale facebook

NEWS - La Nobel per la Pace, Narges Mohammadi, condannata a sei anni in Iran ift.tt/jIJrGQY x.com