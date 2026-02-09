Ipsia Buitoni a Sansepolcro | la Provincia restituisce alla comunità scolastica un edificio sicuro moderno
La Provincia di Arezzo ha riqualificato l’edificio Ipsia Buitoni a Sansepolcro, consegnandolo alla comunità scolastica in condizioni più sicure e moderne. Questa mattina, il presidente Alessandro Polcri ha visitato il cantiere insieme al Vice Sindaco Riccardo Marzi e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luciano Tagliaferri. La scuola ora offre ambienti più adeguati per studenti e docenti, segno di un investimento concreto per migliorare l’edilizia scolastica della zona.
Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, questa mattina lunedi 9 febbraio, alla presenza del Vice Sindaco di Sansepolcro Riccardo Marzi, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luciano Tagliaferri, della Dirigente della scuola Prof.Emilia Marocco, del Vicario del Prefetto di Arezzo Luca Dessì, e delle autorità civili e militari, ha inaugurato il completamento dei lavori diriqualificazione e messa in sicurezza dell 'Istituto Professionale "Francesco Buitoni" a Sansepolcro. Dopo anni di attività svolta in sedi alternative, gli studenti sono così finalmente rientrati, nella sede storica dell'IPSIA, già dallo scorso 7 gennaio, trovando spazi completamente rinnovati, sicuri e funzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
