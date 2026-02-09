Ipsia Buitoni a Sansepolcro | la Provincia restituisce alla comunità scolastica un edificio sicuro moderno

La Provincia di Arezzo ha riqualificato l’edificio Ipsia Buitoni a Sansepolcro, consegnandolo alla comunità scolastica in condizioni più sicure e moderne. Questa mattina, il presidente Alessandro Polcri ha visitato il cantiere insieme al Vice Sindaco Riccardo Marzi e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luciano Tagliaferri. La scuola ora offre ambienti più adeguati per studenti e docenti, segno di un investimento concreto per migliorare l’edilizia scolastica della zona.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, questa mattina lunedi 9 febbraio, alla presenza del Vice Sindaco di Sansepolcro Riccardo Marzi, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luciano Tagliaferri, della Dirigente della scuola Prof.Emilia Marocco, del Vicario del Prefetto di Arezzo Luca Dessì, e delle autorità civili e militari, ha inaugurato il completamento dei lavori diriqualificazione e messa in sicurezza dell 'Istituto Professionale "Francesco Buitoni" a Sansepolcro. Dopo anni di attività svolta in sedi alternative, gli studenti sono così finalmente rientrati, nella sede storica dell'IPSIA, già dallo scorso 7 gennaio, trovando spazi completamente rinnovati, sicuri e funzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ipsia Buitoni a Sansepolcro: la Provincia restituisce alla comunità scolastica un edificio sicuro moderno Approfondimenti su Ipsia Buitoni Stress test Sansepolcro. La capolista al Buitoni Serie D: arriva l’Orvietana con i bianconeri che non possono fallire. Sansepolcro al Buitoni. Ciampelli per la svolta Oggi il Sansepolcro ospita l’Orvietana al Buitoni in un match cruciale per la corsa alla salvezza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ipsia Buitoni Domenica al Buitoni di Sansepolcro arriva il Terranuova TraianaI valdarnesi vogliono riscattare la sconfitta con il Siena. Per il Vivi Altotevere gara da dentro o fuori. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.