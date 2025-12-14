Serie D | arriva l’Orvietana con i bianconeri che non possono fallire Sansepolcro al Buitoni Ciampelli per la svolta

Oggi il Sansepolcro ospita l’Orvietana al Buitoni in un match cruciale per la corsa alla salvezza. La squadra di Antonio Rizzolo, in vantaggio in classifica, non può permettersi di perdere questa sfida diretta, fondamentale per mantenere vive le speranze di migliorare la propria posizione nel campionato di Serie D.

SANSEPOLCRO Contro l’Orvietana oggi al Buitoni, scatta il disco rosso per il Sansepolcro: se davvero vuole rimettersi in carreggiata, deve assolutamente vincere questo che si configura come uno scontro diretto, vista la posizione di classifica (comunque migliore) occupata dalla formazione di Antonio Rizzolo. Il campionato non sembra più deciso ad "aspettare" i bianconeri, che dunque si debbono muovere dopo la sconfitta di Trestina, persino inquietante per come è maturata. "Affrontiamo un’avversaria adesso più tosta di quella che ha iniziato il campionato – ha detto il tecnico Davide Ciampelli – e anche molto fisica, con una coppia di attaccanti Tilli-Caon che attacca bene la profondità. Sport.quotidiano.net

SERIE B MASCHILE Arriva una vittoria netta per i ragazzi della serie B maschile contro Marino. Daje ragazzi, avanti così! - facebook.com facebook

La Serie A arriva al Tardini! ? Alle 18:00 affrontiamo il Parma in trasferta. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt ? ? l.mws.com/tOUBR3 #AvantiLazio x.com