Milano Cortina 2026 la Fiamma olimpica arriva a Trento

A pochi giorni dal suo arrivo a Trento, la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso, partito da Olimpia e successivamente transitata per Roma. La sua tappa nella città trentina rappresenta un momento importante nel percorso verso i Giochi invernali, coinvolgendo la comunità locale e sottolineando il valore simbolico e di unità dell’evento.

Ancora pochi giorni e la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, partita da Olimpia lo scorso 26 novembre e arrivata a Roma il 4 dicembre, raggiungerà la sua cinquantatreesima tappa nella città di Trento. L'avvenimento è in programma per il prossimo 29 gennaio 2026 dalle ore 18 in poi.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Napoli

Riviviamo le emozioni del passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 a Mantova. Un viaggio tra le vie della città, tra storia, sport e grande partecipazione. - facebook.com facebook

Federica Brignone sarà portabandiera a Milano-Cortina, ma le gare restano in dubbio #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #Brignone #MilanoCortina2026 x.com

