Dramma sfiorato all' aeroporto di Salerno | 50enne colpito da infarto soccorso dalla Croce Bianca
All'aeroporto di Salerno, si è verificato un episodio di emergenza quando un uomo di 50 anni è stato colpito da un infarto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca, che hanno fornito assistenza tempestiva. La situazione, fortunatamente, si è risolta senza conseguenze gravi. Questo episodio evidenzia l'importanza della prontezza dei servizi di emergenza in contesti pubblici.
Attimi di tensioni presso l'aeroporto di Salerno: un 50enne, infatti, è stato colpito da un infarto miocardico acuto. Immediato, l'intervento dell’ambulanza India e dell’automedica della Croce Bianca di Salerno: dopo le prime manovre salvavita, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
