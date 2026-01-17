Dramma sfiorato all' aeroporto di Salerno | 50enne colpito da infarto soccorso dalla Croce Bianca

All'aeroporto di Salerno, si è verificato un episodio di emergenza quando un uomo di 50 anni è stato colpito da un infarto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca, che hanno fornito assistenza tempestiva. La situazione, fortunatamente, si è risolta senza conseguenze gravi. Questo episodio evidenzia l'importanza della prontezza dei servizi di emergenza in contesti pubblici.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.