Colpito da emorragia cerebrale e da un' embolia polmonare | salvato grazie a un intervento innovativo

Un giovane paziente ha ricevuto una seconda possibilità di vita grazie a un intervento innovativo presso l'ospedale di Pordenone, dove è stato trattato con successo dopo aver subito un'emorragia cerebrale e un'embolia polmonare. La collaborazione tra le equipe di Radiologia Interventistica e di Emodinamica ha permesso di salvargli la vita attraverso tecniche all'avanguardia.

Un intervento innovativo che ha consentito di dare una seconda possibilità a un giovane paziente. È successo all'ospedale di Pordenone grazie alla collaborazione tra l'equipe della RadiologiaInterventistica, diretta dal Mauro Biscosi, e della Emodinamica Interventistica legata al reparto di. Pordenonetoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ictus tutto quello che c'è da sapere su sintomi, cause, riabilitazione e prevenzione LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- TIFO DA STADIO ALL’AEROPORTO DI ELMAS PER ACCOGLIERE IL PICCOLO DI 8 ANNI COLPITO DA EMORRAGIA CEREBRALE MENTRE FACEVA I COMPITI- Ad aspettarlo in aeroporto tanti parenti e amici che, con stris - facebook.com facebook

