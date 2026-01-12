Neve interventi su alberature crollate o a rischio di caduta in diverse strade | modifiche alla viabilità

A seguito della nevicata del giorno dell’Epifania a Cesena, l’Amministrazione comunale ha avviato interventi di emergenza su alberature danneggiate o a rischio di caduta. Dal 7 gennaio, squadre specializzate sono impegnate nella rimozione e potatura di piante per garantire la sicurezza stradale e modificare temporaneamente la viabilità nelle aree interessate.

Maltempo e neve, Anas in azione su tutta la rete calabrese: interventi continui per garantire la viabilità - Sgombero neve, rimozione detriti, alberi caduti e monitoraggi dopo la scossa di terremoto: mezzi e tecnici al lavoro su SS 107, 108 bis, 182, 713, 18 e A2. inquietonotizie.it

Aggiornamento neve e viabilità a Faenza, interventi sulle alberature, piano gelo. Domani scuole aperte - Proseguono le operazioni per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza, nel territorio del comune di Faenza. ravennanotizie.it

Neve e ghiaccio sui Nebrodi, interventi nelle strade provinciali Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/news/neve-e-ghiaccio-sui-nebrodi-interventi-nelle-strade-provinciali.html - facebook.com facebook

Allerta neve nelle Marche, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Automobilisti in difficoltà e alberi caduti. La provincia più colpita è Pesaro Urbino #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.