Neve interventi su alberature crollate o a rischio di caduta in diverse strade | modifiche alla viabilità
A seguito della nevicata del giorno dell’Epifania a Cesena, l’Amministrazione comunale ha avviato interventi di emergenza su alberature danneggiate o a rischio di caduta. Dal 7 gennaio, squadre specializzate sono impegnate nella rimozione e potatura di piante per garantire la sicurezza stradale e modificare temporaneamente la viabilità nelle aree interessate.
A seguito della nevicata che ha interessato il territorio di Cesena il giorno dell’epifania, sin dal 7 gennaio l’Amministrazione comunale ha attivato diverse squadre appaltatrici e giardinieri del verde pubblico per interventi urgenti di taglio, rimozione e potatura delle piante danneggiate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Neve e viabilità a Faenza, l'aggiornamento: interventi sulle alberature, piano gelo e riapertura delle scuole
Leggi anche: Nuova fase di interventi su Adriatica e Classicana: i lavori e le modifiche alla viabilità
Neve a Faenza, riaprono le scuole superiori. Proseguono gli interventi sugli alberi.
Cesena, controlli post-neve alle alberature - A seguito della nevicata che ha interessato il territorio di Cesena il giorno dell’Epifania, sin dal 7 gennaio l’amministrazione comunale ha attivato ... corriereromagna.it
Maltempo e neve, Anas in azione su tutta la rete calabrese: interventi continui per garantire la viabilità - Sgombero neve, rimozione detriti, alberi caduti e monitoraggi dopo la scossa di terremoto: mezzi e tecnici al lavoro su SS 107, 108 bis, 182, 713, 18 e A2. inquietonotizie.it
Aggiornamento neve e viabilità a Faenza, interventi sulle alberature, piano gelo. Domani scuole aperte - Proseguono le operazioni per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza, nel territorio del comune di Faenza. ravennanotizie.it
Neve e ghiaccio sui Nebrodi, interventi nelle strade provinciali Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/news/neve-e-ghiaccio-sui-nebrodi-interventi-nelle-strade-provinciali.html - facebook.com facebook
Allerta neve nelle Marche, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Automobilisti in difficoltà e alberi caduti. La provincia più colpita è Pesaro Urbino #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.