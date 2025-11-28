Interventi sulle provinciali veronesi | le modifiche alla viabilità di questi giorni

Veronasera.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di interventi sono stati comunicati dalla Provincia di Verona, che porteranno ad alcune modifiche alla viabilità per consentirne il regolare svolgimento. È stata prorogata, dal 29 novembre al 19 dicembre, la sospensione temporanea della circolazione, 24 ore su 24, lungo un tratto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Treni, interventi alle linee: occhio a cancellazioni e modifiche - Cambiamenti sui treni e servizi bus per garantire la continuità del viaggio. Scrive ilrestodelcarlino.it

Interventi a Greco Pirelli, modifiche ai treni in 2 week-end - Rfi prevede variazioni alla circolazione di alcuni treni regionali e a lunga percorrenza nel nodo di Milano tra le ore 22 di sabato 12 ottobre e le 15. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Interventi Provinciali Veronesi Modifiche