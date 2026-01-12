Juventus per arrivare a Lucca c’è da superare l’ostacolo Udinese

Per la Juventus, la sfida contro l’Udinese rappresenta un passo importante nel cammino di campionato. Nel frattempo, il club valuta l’opportunità di acquisire Lorenzo Lucca, attualmente ai margini del Napoli di Conte, offrendo un’interessante soluzione in attacco. La trattativa potrebbe aprire nuove possibilità per rafforzare la rosa, in un contesto di mercato sempre attentamente monitorato.

Una grossa occasione di mercato Lorenzo Lucca, attualmente ai margini del Napoli di Conte, rappresenta un occasione ghiotta per la Juventus. Il giocatore è ai margini del Napoli di Conte e potrebbe essere il rinforzo low coast di Gennaio perfetto per una Juventus che cerca un attaccante di peso. Ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

