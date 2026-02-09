Inter Lautaro sul podio dei bomber | i tre gol più pesanti del Toro

Lautaro Martinez si prende la scena con tre gol che resteranno nella memoria. Il suo destro a Bergamo di novembre 2023, la rete decisiva contro la Lazio e la sassata a Anfield Road nel 202122 sono i momenti più importanti della sua carriera recente. Tre reti che dimostrano come l’attaccante argentino possa decidere le partite in qualsiasi momento.

Il destro di Bergamo del novembre 2023, il gol che spianato la strada in questa stagione contro la Lazio e la sassata ad Anfield Road nella stagione 202122. A detta di chi scrive tra tutte le centosettantuno marcature con la maglie dell’ Inter di Lautaro Martinez sono state queste le tre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Lautaro Martinez ha segnato tre gol nel match contro il Sassuolo, portandosi a quota 171 in maglia Inter.

Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l’Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre.

Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter; Lautaro è già sul podio dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi. E in fuga per il titolo di capocannoniere; Toro dei Record: Lautaro Martinez riscrive la storia e sale sul podio dei marcatori dell'Inter; I 171 gol di Lautaro: Traguardo importante. Lo dedico alla mia famiglia.

