Inter Lautaro sul podio dei bomber | i tre gol più belli del Toro

Lautaro Martinez ha segnato tre gol nel match contro il Sassuolo, portandosi a quota 171 in maglia Inter. Con questi gol, supera anche Boninsegna nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri. Il Toro si conferma protagonista e si è preso il suo spazio in una partita importante.

Il Toro era già il miglior marcatore straniero della Beneamata.

Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna

Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l’Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre.

Lautaro entra nella storia dell'Inter: il gol al Sassuolo lo proietta nel podio dei marcatori nerazzurri di sempre

Lautaro Martinez entra nella storia dell'Inter segnando contro il Sassuolo e salendo al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre nel club.

Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter; Lautaro è già sul podio dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi. E in fuga per il titolo di capocannoniere; Toro dei Record: Lautaro Martinez riscrive la storia e sale sul podio dei marcatori dell'Inter; I 171 gol di Lautaro: Traguardo importante. Lo dedico alla mia famiglia.

