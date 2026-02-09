Inter Lautaro sul podio dei bomber | i tre gol più belli del Toro

Lautaro Martinez ha segnato tre gol nel match contro il Sassuolo, portandosi a quota 171 in maglia Inter. Con questi gol, supera anche Boninsegna nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri. Il Toro si conferma protagonista e si è preso il suo spazio in una partita importante.

Il Toro era già il miglior marcatore straniero della Beneamata.

Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l'Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre.

Lautaro Martinez entra nella storia dell'Inter segnando contro il Sassuolo e salendo al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre nel club.

