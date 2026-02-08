Lautaro Martinez segna un gol decisivo a Reggio Emilia, portando l’Inter al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre. Il suo gol contro il Sassuolo lo fa eguagliare Boninsegna e entrare nella leggenda nerazzurra. Il “Mapei Stadium” diventa così il palco di una partita che resterà nella memoria dei tifosi.

© Calcionews24.com - Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna

La partita tra Sassuolo e Inter si presenta come una sfida importante per la classifica.

L’Inter travolge per 0-5 il Sassuolo. Clamorosa la prova di Dimarco, che raggiunge la doppia cifra nel conto degli assist in questa Serie A, fornendone addirittura 3! facebook

SERIE A, SASSUOLO-INTER 0-5 MARCATORI: 11' Bisseck (I), 28' Thuram (I), 50' Lautaro (I), 53' Akanji (I), 89' Luis Henrique (I) L'Inter demolisce il Sassuolo. Dopo un avvio tutt'altro che brillante, i nerazzurri salgono in cattedra e non lasciano neanche le bricio x.com